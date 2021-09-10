Марсоход Perseverance собрал второй образец марсианского грунта

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марсоход NASA Perseverance собрал второй образец марсианской породы, сообщает "МИР24" со ссылкой на космическое агентство США.

Образец был взят из валуна, к которому марсоход приблизился на прошлой неделе. Ученые назвали его Rochette. Образование входит в 900-метровый хребет, но само по себе отличается небольшим размером.

Породу заключили в титановую трубку. Позднее ее должны будут доставить на Землю, но это задача для будущих миссий.

Отметим, что первая попытка собрать марсианский грунт оказалась неудачной. Скала, с которой работал Perseverance, оказалась слишком хрупкой и не выдержала бурения. Образец раскрошился, и внутрь пробирки ничего не попало. Марсоходу пришлось преодолеть еще полмили (порядка 800 м), чтобы найти новую скалу для испытаний.

Всего в марсоход погрузили 43 титановых трубки. В данный момент он находится на дне кратера Езеро. Ученые полагают, что в древности там располагалось озеро, и под поверхностью могут сохраняться следы древней жизни. Научные приборы марсохода способны определять химический и минеральный состав пород и искать органические вещества, а также фиксировать геологические процессы планеты.

В настоящее время NASA и ЕКА планируют запустить еще два космических аппарата, которые покинут Землю в 2026 году и достигнут Марса в 2028 году.-0-