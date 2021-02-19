Марсоход Perseverance совершил успешную посадку и передал первые снимки

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Красной планете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка продолжалась около семи минут, все операции осуществлялись в автоматическом режиме. Как отметили специалисты ведомства, для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделился кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. Вскоре после посадки в NASA получили два первых снимка с поверхности Марса.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года. Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.-0-