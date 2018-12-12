МЧС Беларуси открыло на сайте новый раздел - "Лайфхаки"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси открыло на сайте новый раздел "Лайфхаки", где в доступном формате рассказывается о правилах безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Лайфхаки сделаны в стилистике последних интернет-трендов - в увлекательной и интерактивной форме с понятным интерфейсом. "Формат нового раздела точно не даст заскучать: здесь мы будем общаться с читателем, как с другом, будто рассказывая увлекательную историю. Доступна и яркая инфографика с известным персонажем от МЧС - Противопожарным Котом", - рассказали в ведомстве. Для читателей уже подготовлено пять тематических лайфхаков: "Как встретить Новый год и не пожалеть об этом", "Согреться и не сгореть", "Пожар в квартире", "Разбился градусник", а также "Заблудился в лесу".