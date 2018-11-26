Медведев подписал постановление об использовании на дорогах беспилотных автомобилей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по использованию на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС.

"Я подписал постановление правительства о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств", - сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что эксперимент стартует 1 декабря на территории ряда мест в Москве и Татарстане.-0-