Механизм внешнеторговых онлайн-сделок будет продемонстрирован на форуме ТИБО-2021

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм внешнеторговых онлайн-сделок на Export.by будет продемонстрирован на XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси.

"Основным экспонатом нашего центра для демонстрации на форуме станет портал Export.by - маркетплейс Республики Беларусь. В этом году сообществу профессионалов и посетителей ТИБО будет продемонстрирован механизм заключения внешнеторговых сделок онлайн посредством Export.by с помощью электронной цифровой подписи. Данная разработка осуществлена Национальным центром маркетинга как механизм для дистанционной трансграничной торговли с нерезидентами Беларуси", - отметили в пресс-службе.

В центре пояснили, что портал Export.by как инструмент нефинансовой поддержки внешнеэкономической деятельности в Беларуси предоставляет необходимые сервисы для проведения торговых операций и способствует развитию экспорта страны. На платформе в настоящее время представлено порядка 7 тыс. компаний, в том числе зарубежных, и более 21 тыс. товаров, услуг и технологий. Портал предоставляет возможность бесплатной регистрации для белорусских предприятий.

"В соответствии с решением правительственной рабочей группы по подготовке к ЭКСПО-2020 портал Export.by будет использоваться и в качестве электронного каталога белорусских товаров и услуг на Всемирной выставке в Дубае", - добавили в центре маркетинга внешнеполитического ведомства.-0-