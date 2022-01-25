Meta создала суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Meta объявила о создании AI Research SuperCluster (RSC) - суперкомпьютера, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Meta.

По заявлению компании, компьютер станет самой быстрой вычислительной машиной в мире после полной доработки к середине 2022 года.

Согласно данным компании, для разработки следующего поколения ИИ, которое сможет выполнять более сложные задачи, потребуются "мощные суперкомпьютеры, способные выполнять квинтиллионы операций в секунду".

Суперкомпьютер RSC позволит разработчикам "создавать лучшие модели искусственного интеллекта, которые смогут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков, одновременно с легкостью анализировать текст, аудио и видео, разрабатывать инструменты дополненной реальности и многое другое".

По мнению разработчиков, RSC проложит путь к созданию технологий для следующей крупной вычислительной платформы - "метавселенной".-0-