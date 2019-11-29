Международные молодежные проекты в IT позволяют программистам расширить компетенции - мнение

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные молодежные проекты в IT-сфере позволяют начинающим программистам обменяться опытом и расширить компетенции. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА участник II Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана гомельчанин Антон Савенок.

Студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации посетил форум в составе делегации БРСМ. Молодые айтишники из двух стран работали в секциях, где выступали представители бизнеса Узбекистана. Речь шла о мобильных сервисах и робототехнике, молодежном предпринимательстве и других темах. Бизнесмены рассказали, с чего лучше начинать дело, какие трудности могут возникнуть на этом пути. Также участники форума ознакомились с IT-проектами, которые реализуются или будут реализованы вскоре.

"Конечно, некоторые моменты и детали брал на заметку. Такие молодежные площадки позволяют начинающим программистам обменяться опытом и расширить свои компетенции. Это возможность для международного сотрудничества, обмена контактами и налаживания связей в IT", - подчеркнул Антон Савенок.

Молодой человек учится по специальности "экономика электронного бизнеса", в будущем он станет дипломированным экономистом-программистом. "IT-сфера сегодня одна из самых перспективных и развивающихся в мировой экономике. Хочу связать свою жизнь с программированием, потому что за этим будущее. Мне нравится процесс разработки программ, вдохновляет работа в команде, когда в обсуждении рождается что-то новое, интересное и нужное", - рассказал Антон Савенок.

На форуме в Узбекистане гомельчанин представил мобильное приложение для автоматизации обучения студентов технических специальностей. Находящийся в разработке проект делает упор на математику, программирование и предметы по профилю.

Насыщенная программа форума была дополнена экскурсиями. Белорусская делегация посетила много исторических и архитектурных достопримечательностей страны: парк "Навруз", IT-парк в Ташкенте, молодежный центр и мемориал "Авесто" в городе Ургенч, крепость Ичан-Кала и Дом милосердия в Хиве. Также белорусы посетили самый большой в Узбекистане книжный комплекс "Китоб Олами", на базе которого действует молодежное объединение, продвигающее социальные и бизнес-проекты. К слову, здесь Антон Савенок, увлекающийся фотографией, обменялся контактами для создания совместных фотопроектов.

"Общее впечатление от поездки позитивное. Это страна, где, как и у нас, уважают и сохраняют традиции. Люди дружелюбные, приветливые, улицы чистые и благоустроенные. Мы во многом похожи, а главное - открыты для обмена опытом и интересными идеями", - поделился Антон Савенок.

Как сообщалось, I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана прошел в Минске в августе. Около 30 представителей Союза молодежи Узбекистана ознакомились с потенциалом Беларуси в сфере информационных технологий, осмотрев ведущие IT-площадки страны. Традиции форума были продолжены во время ответного визита белорусских ребят в Узбекистан в конце ноября. II Молодежный IT-форум закрепил статус площадки для обсуждения современных трендов и вызовов в IT, перспектив развития международного молодежного стартап-движения.

Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана заинтересованы в совместных IT-проектах. Страны расширяют сотрудничество и в других сферах.-0-