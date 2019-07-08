Международные сборы студентов-программистов проходят в Гродно

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние тренировочные сборы по спортивному программированию Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC 2019 объединили в стенах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы студентов из России, Беларуси, Украины, Литвы и Бразилии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе образовательного проекта.

В сборах участвуют 40 студентов, представляющих МФТИ, МИЭТ, Тюменский индустриальный университет, Казанский федеральный университет, ГрГУ имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Вильнюсский технический университет Гедимина, Вильнюсский университет, Федеральный университет Итажуба. Тренируют их победители престижных турниров, финалисты и призеры чемпионатов мира по спортивному программированию, а также преподаватели вузов.

Студенты начали обучение в двух дивизионах. В дивизионе В проходит подготовка к полуфиналу чемпионата мира по спортивному программированию ICPC, в дивизионе С - к квалификационным турам и 1/4 чемпионата. Среди участников - команда абитуриентов, победителей Международной олимпиады по информатике в Литве.

Параллельно со сборами Discover Grodno тренировочные сборы Moscow Workshops ICPC также проходят во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета. Также в этом году сборы пройдут на Байкале (7-14 сентября), в Бишкеке (7-14 сентября), Сингапуре (21-28 сентября), Риге (21-28 сентября) и в Москве (5-14 ноября).

За 7 лет в Moscow Workshops ICPC прошли обучение 2,2 тыс. студентов из 205 вузов 55 стран на сборах в России, Беларуси, Испании, Индии, Китае, Омане, Бразилии.-0-

Фото Гродненского государственного университета имени Янки Купалы