Международный экипаж отправится на МКС 9 апреля

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный экипаж отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-18" на Международную космическую станцию 9 апреля. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в выпуске программы "Линия генерального", опубликованном на YouTube-канале "Роскосмос ТВ", сообщает ТАСС.

"Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея Дня космонавтики, это как раз будет 9 апреля. Мы отправляем международный экипаж", - сказал Дмитрий Рогозин.

Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав основного экипажа "Союза МС-18" для полета на МКС. В него включены космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий (уроженец Беларуси), Петр Дубров и Сергей Корсаков. В качестве дублеров утверждены Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. Ранее в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на этом корабле. В "Роскосмосе" тогда заявили, что ожидают конкретных предложений по полету.-0-