Microsoft анонсировала скорый выход новой Windows

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Microsoft готовит к выходу на рынок операционную систему Windows следующего поколения. Об этом пишет издание The Verge.

В скором времени корпорация начнет рассылать новую версию ОС на бета-тестирование. По словам главы компании Сатья Наделла, в новой Windows будут сделаны самые значительные обновления за последние 10 лет. Представитель Microsoft не внес ясности, однако стоит предположить, что первые подробности можно будет узнать с началом бета-тестирования.

Журналисты и блогеры считают, что в грядущей версии Windows будут внедрены новые графические элементы интерфейса, станет доступным новый магазин приложений, а также, по всей видимости, ОС ждет ребрендинг. -0-