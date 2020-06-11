Microsoft отказалась продавать полиции США технологию распознавания лиц

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская технологическая корпорация Microsoft не продаст правоохранительным органам США свою технологию распознавания лиц до тех пор, пока в США не будет разработано законодательство, регламентирующее использование полицейскими этой системы. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил президент компании Брэд Смит, сообщает ТАСС.

Брэд Смит подчеркнул, что сначала должен появиться "основанный на правах человека национальный закон, который будет регулировать использование этой технологии".

Ранее американские корпорации IBM и Amazon также отказались от продажи правоохранительным органам технологий распознавания лиц. Amazon, например, намерена в течение одного года не позволять полицейским управлениям в США использовать свое приложение Rekognition, которое ранее не раз подвергалось критике за недостаточную точность распознавания лиц темнокожих.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за примененного полицейскими при его задержании удушающего приема в ряде штатов начались акции протеста. Участники акций выступают против ущемления прав темнокожих. По стране не стихают столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.-0-