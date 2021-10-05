Microsoft презентовала Windows 11. Что изменилось?

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Microsoft представила для широкого пользователя свою новую операционную систему под названием Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

Презентация новой системы состоялась на день раньше запланированного выхода, что обрадовало многих юзеров. Таким образом пользователи могут перейти с Windows 10 на 11 уже сейчас, но только при условии, что на устройстве была установлена последняя версия предыдущей ОС.

Microsoft в своем новом обновлении ПО значительно улучшила интерфейс, сделав его в упрощенном стиле, что делает взаимодействие неподготовленных юзеров с Windows 11 более удобным. В частности, классическое меню "Пуск" теперь располагается в центре экрана, где также находятся иконки других значимых программ. Кроме этого, теперь каждое окно в новой операционной системе обладает закругленными углами, а также не осталась без внимания программная составляющая.

По словам разработчиков Windows 11, все программы будут работать намного быстрее, а также была произведена оптимизация производительности и улучшена энергоэффективность системы. На мобильных устройствах новая ОС будет расходовать батарею более экономно. Разумеется, в скором времени появятся обновления и характеристики ПО. -0-