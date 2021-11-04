Microsoft создаст собственную метавселенную

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Microsoft вслед за Facebook решила создать собственную метавселенную. На первом этапе компания добавит в сервис видеоконференций Teams новые функции, которые позволят пользователям обмениваться презентациями в PowerPoint и другими файлами в виртуальном рабочем пространстве, пишет российская версия журнала Forbes.

Microsoft решила добавить в свой сервис видеоконференций Teams трехмерные аватары пользователей и виртуальные пространства для совместной работы и общения. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В основу новой функции ляжет технология смешанной реальности Microsoft Mesh, представленная ранее в этом году. Она позволяет объединять пользователей разных устройств - от смартфонов и ПК до VR-шлемов - в одном виртуальном пространстве, отмечает Financial Times.

Использовать 3D-аватары можно будет как в трехмерных пространствах, так и в обычных видеоконференциях. Пользователи виртуального мира смогут обмениваться файлами в программах Microsoft Office, включая презентации PowerPoint, указывает Bloomberg. Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях, рассказала The Verge главный менеджер по продуктам Microsoft Mesh Кэти Келли.

Аватары и трехмерные рабочие пространства, которые в будущем будут включать и копии реальных офисов компаний, должны появиться в Teams в начале 2022 года. Как отмечают в Microsoft, это станет первым шагом на пути к метавселенной - "цифровому миру, населенному цифровыми двойниками людей, мест и вещей".

"Смотрите на метавселенную как на новую версию - или новое видение - интернета, где люди собираются, чтобы общаться, сотрудничать и обмениваться информацией", - говорится в заявлении Microsoft. Руководство компании рассчитывает, что использование виртуальных аватаров поможет пользователям Teams привыкнуть к новым формам виртуального взаимодействия, которые сейчас кажутся чуждыми, пишет FT. "Аватары станут первым реальным элементом метавселенной", - заявил изданию глава Teams Джаред Спатаро.

В том, что будущее интернета - за метавселенной, уверен и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Метавселенная - это видение, которое охватывает многие компании, всю индустрию. Думайте о ней как о преемнике мобильного интернета", - заявил он ранее в интервью The Verge. Создание такой платформы Цукерберг считает миссией, возглавляемой им компании, которая на прошлой неделе сменила название с Facebook на Meta.

В течение следующих нескольких лет Meta "фактически перейдет от восприятия нас как компании социальных сетей к восприятию нас как компании метавселенной", говорил Цукерберг The Verge. Ранее его компания объявила о создании фонда для финансирования программ и внешних исследований по разработке метавселенной, а также о планах нанять 10 тыс. специалистов, которые займутся созданием интернет-платформы нового типа.-0-