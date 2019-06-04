Минобразования рассматривает вопрос внедрения гаджетов в учебный процесс

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси рассматривает вопрос внедрения гаджетов в учебный процесс, заявила журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Первый замминистра образования отметила, что ведомство рассматривает способы внедрения гаджетов в учебный процесс. "Сегодня в некоторых учебных заведениях по согласованию с родительским сообществом приняты решения об их использовании. В других - пока лишь обсуждается", - сказала она.

"Если бы мы имели какие-то технологии, которые обеспечивали бы лучшее усвоение знаний, то мы бы ими пользовались. Но сегодня мобильные телефоны, скорее, отвлекающий элемент в обучении ребенка, его наличие в учебном процессе совершенно ничем в педагогическом плане не обосновано", - высказала свое мнение Ирина Старовойтова.-0-

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