Минский городской технопарк в 2019 году расширит площади на 10 тыс. кв.м

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской технопарк планирует до конца года ввести первую очередь нового производственного комплекса на месте бывшего мясоперерабатывающего завода, производственная база расширится на 10 тыс. кв.м, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по инновационному развитию технопарка Анна Рупенко.

Это позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции, будут созданы новые рабочие места. В 2020 году реконструкция завершится, дополнительно планируется сдать в эксплуатацию 20 тыс. кв.м. Ожидается, что число резидентов увеличится вдвое - до 70-80 компаний.

Сейчас на площадях технопарка размещается более 30 предприятий различной направленности. В 2018 году создано 219 новых рабочих мест, а всего здесь трудоустроены более 600 человек. Произведено инновационной продукции на сумму около Br35,8 млн, в том числе экспортировано товаров почти на Br18,5 млн. В развитие производства инвестировано более Br14,5 млн.

Совершенствуется социальная инфраструктура, введен физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом, сауной, кафе. Заложена основа для будущего центра коллективного пользования, который в полную силу заработает в текущем году. Уже закуплена часть специализированного оборудования. Подобные технологические сервисы помогают повысить эффективность производств, ускорить коммерциализацию проектов.

Кроме того, технопарк развивает международное сотрудничество. В 2018 году заключены соглашения с Агентством инноваций и технологий Грузии, Центром передовых исследований Министерства науки, технологий и охраны окружающей среды Кубы, Мурманским региональным бизнес-инкубатором, научно-техническим парком Белграда.

Минский городской технопарк - крупнейший научно-технологический парк республики. Для его функционирования выделен имущественный комплекс по улице Солтыса.-0-