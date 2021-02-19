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19 февраля 2021, 16:59

Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город"

Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации совместно с РУП "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город", оцифровавшее основные городские сервисы для населения и бизнеса, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Новая платформа станет инструментом взаимодействия жителей с городской инфраструктурой. "Основой цифровой трансформации регионов определена технология умного города - одного из приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы. Механизм решения - реализация проекта будущего "Умные города Беларуси". Проект предусматривает комплексное региональное развитие путем последовательного и масштабного внедрения и интеграции цифровых решений на основе информационно-коммуникационных технологий", - рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган.

"Основная цель проекта - повысить эффективность и скорость взаимодействия с городской экосистемой при помощи цифровых технологий. Горожане получат современный способ коммуникаций в самых разных сферах - от медицины и образования до покупок и досуга", - подчеркнул генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя.

Стартовой площадкой для проекта выбран Полоцкий регион. Пилотная версия под названием "Мой Полоцк" успешно протестирована и реализована в кратчайшие сроки. Как отметил первый заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Сергей Лейченко, "Мой Полоцк" - это первое приложение, которое объединило в себе все городские сервисы. С его помощью можно ознакомиться с афишей культурных и спортивных мероприятий, записаться на прием в государственные учреждения, узнать режим работы кафе и ресторанов, вызвать аварийную бригаду и многое другое.

Приложение содержит структурированную информацию по видам деятельности. Всего там 25 городских сервисов, которые делятся на два блока. Первый - организации: Полоцкий РИК, банки, здравоохранение, образование, спорт, транспорт и другие. Второй - отдых: туризм, торговля, кафе и рестораны. В приложении реализованы три модуля взаимодействия с пользователем: онлайн-запись, онлайн-доставка, онлайн-оплата. В наполнении платформы принимали участие различные субъекты хозяйствования.

Особенность приложения - географическая привязка. В перспективе ресурс может масштабироваться по территориальному принципу. Это значит, что каждая версия - для Полоцка или любого другого города - наполняется уникальными данными для конкретного региона. Типовой набор модулей может гибко адаптироваться, то есть для определенного города создается своя версия приложения, в которой аккумулируются востребованные сервисы и услуги.

В новой пятилетке по госпрограмме "Цифровое развитие Беларуси" будут реализовываться проекты по внедрению цифровых платформ умных городов и регионов, которые должны охватить растущие потребности граждан, бизнеса и государства, а также отраслевых платформ, позволяющих государству проводить более тщательную и глубокую аналитику по всем отраслям экономики.-0-

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