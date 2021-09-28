Минсвязи: за 5 лет большинство функций и бизнес-процессов организаций переведут в электронную форму

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за пять лет большинство государственных функций и бизнес-процессов организаций переведут в электронную форму. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"В ближайшие пять лет ориентиры и темпы работы будет определять государственная программа "Цифровое развитие Беларуси". В результате ее реализации планируется еще более повысить технологический уровень развития Беларуси как в национальном, так и в мировом масштабах, сформировать единую архитектуру государственных данных и политики управления ими. А это значит - создать цифровую информационную экосистему. Большинство государственных функций и бизнес-процессов организаций будут переведены в электронную форму", - рассказали в Минсвязи.

Умело используя выгоды от уникального географического положения, Беларусь уже активно развивает информационную инфраструктуру, подчеркнули в ведомстве. Один из приоритетов устойчивого развития страны - цифровая трансформация экономики и широкое распространение инноваций. К настоящему времени Беларусь достигла значительного прогресса в цифровой сфере. Так, созданы развитая и соответствующая мировым стандартам сеть передачи данных, надежные центры их хранения и обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы и средства защиты информации.

О результатах этой работы говорит и тот факт, что Беларусь занимает лидерские позиции по внедрению информационно-коммуникационных технологий в регионе СНГ. По оценке Международного союза электросвязи, по индексу ИКТ страна занимает 32-е место среди 176 стран. В рейтинге почтового развития Всемирного почтового союза за 2020 год Беларусь заняла 20-ю строку из 170 стран. В отчете ООН по готовности к электронному правительству в 2020 году страна находилась на 40-й позиции. Согласно "Глобальному инновационному индексу - 2021" Республика Беларусь заняла 16-е место среди 132 государств по показателю "Доступ к ИКТ", а по показателю "Экспорт ИКТ-услуг" (телекоммуникационных, компьютерных и информационных) в общем объеме внешней торговли - 11-е место в мире.-0-