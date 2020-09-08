Минтранс: к 2025 году нужно электрифицировать 30% городского пассажирского транспорта

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля электрифицированного городского пассажирского транспорта в регулярном сообщении должна быть увеличена к 2025 году до 30%. Эта задача будет заложена в госпрограмме развития транспортного комплекса на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Аналогичные подходы отражены и в национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2030 года.

Электрифицировать 30% пассажирского транспорта планируется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах, где более 100 тыс. жителей. При этом каждый город и регион должны выработать свою транспортную стратегию.

Начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Юрий Дубина отметил: "Несмотря на преимущества электротранспорта, есть технические и экономические аспекты, сдерживающие его развитие в Беларуси. К экономическим можно отнести тарифы на электроэнергию и стоимость электротранспорта, а к техническим - развитие сети зарядных станций и проблему утилизации. Белорусские ученые и производители работают над решением этих вопросов при подготовке программного документа".

В Беларуси разрабатывается государственная программа по развитию электротранспорта на 2020-2025 годы. Этим документом предусматриваются производство электротранспорта, научные исследования, разработка опытных образцов, подготовка нормативных технических актов по использованию электротранспорта и расширение сети зарядных станций. В рабочую группу по подготовке госпрограммы входят представители Национальной академии наук и органов госуправления.-0-