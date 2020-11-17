Миссия ракеты-носителя Vega провалилась

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехступенчатая ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая 17 ноября с космодрома в Куру (Французская Гвиана), отклонилась от траектории, не завершив миссию. Об этом сообщается на сайте space.com.

"Спустя 8 минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета", - говорится в пресс-релизе корпорации Arianespace, который цитирует ТАСС. "Теперь мы можем подтвердить, что миссия потеряна", - заявил генеральный директор корпорации Arianespace Стефан Исраэль во время онлайн-трансляции запуска.

Avum оборудуется жидкостным реактивным двигателем РД-843, разработанным украинским конструкторским бюро "Южное". Как отмечается на сайте "Южного", установка позволяет проводить до пяти запусков за один полет, общее время работы двигателя составляет порядка 700 секунд. Производство двигателей осуществляется на предприятии "Южмаш" в Днепре.

Запуск Vega был седьмым в этом году и 17-м за все время ее использования с 2012 года. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя (первый произошел в июле 2019 года).-0-