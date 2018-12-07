Мобильное приложение "Помощник к Европейским играм-2019" появится в апреле

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение "Помощник к Европейским играм-2019" появится в Беларуси в апреле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель проекта по разработке приложения, студент инженерно-экономического факультета БГУИР Дмитрий Белокопытов.

Приложение создается для удобства туристов, которые прибудут в Минск на большое международное мероприятие. "У нас родилась идея свести расписание мероприятий в мобильное приложение. Оно нацелено на туристов, которые к нам прилетят в качестве зрителей, на участников Игр, а также на самих белорусов. В мобильном приложении планируется реализовать систему с отображением достопримечательностей, парков, памятников, чтобы гости Минска, у которых будет свободное время, могли с пользой погулять по городу. Возможно, они будут проходить возле какого-то знакового места и смогут немного свернуть с намеченного пути, познакомиться с достоянием белорусской столицы, которое будет находиться рядом с ними", - отметил Дмитрий Белокопытов.

Пока для мобильного приложения запланированы два основных языка: английский и русский. В перспективе разработчики хотят расширить этот список и добавить немецкий, французский, итальянский и китайский.

"У нас есть дизайнерский проект приложения. Мы уже подключили карты. Плотно занимаемся разработкой шаблона расписания, чтобы определить наиболее удобный его вариант. Также разрабатываем перечень значимых мест, которые будут отображаться на карте для туристов", - сказал разработчик.

Выход готового продукта запланирован на апрель 2019 года. Возможно, тестирование новая система пройдет во время празднования Дня Победы. "Наше приложение-помощник можно будет использовать и после Европейских игр, как информационную площадку. Город может отправлять нам данные по каким-либо крупным проектам или событиям, которые будут проходить на нескольких площадках. Например, различные ярмарки, проводящиеся, как правило, в каждом районе столицы. Тот же самый чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году будут принимать Минск и Рига. Мы можем это приложение расширить в том числе для латвийской столицы. В этом случае из приложения также можно будет узнавать расписание и координаты соревнований, которые будут там проходить", - пояснил Дмитрий Белокопытов.

На первом этапе мобильное приложение адаптировано для операционной системы Android. В планах у разработчиков и iOS. Как сообщил руководитель проекта, оно будет бесплатным.

Мобильное приложение "Помощник к Европейским играм-2019" было представлено на ярмарке инновационных идей Smart Patent'18, которая прошла в Минске 4-5 декабря. В команду разработчиков вошли пять студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.-0-