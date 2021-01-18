Мобильный гид появился в Гродно

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение Grodno guide с необходимой для гостей города информацией запустили в Гродно. Мобильный гид уже доступен для скачивания, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Приложение бесплатное. Работает на трех языках - русском, польском и английском. В нем собрана вся необходимая информация о сотнях объектов - от достопримечательностей, театров, музеев и просто интересных мест до кафе, ресторанов, гостиниц, пунктов обмена валют и точек с Wi-Fi. Есть в приложении и разговорник, и схемы и расписание общественного транспорта.

"Максимально удобная и простая навигация, визуализация объектов в приложении позволят всем гостям Гродно лучше узнать город, не упустить ничего интересного. Приложение не будет статичным, планируем его развивать, добавлять новые объекты и места, функции", - отметил Евгений Ародь. Он подчеркнул, что большинство функций приложения доступно пользователям и в офлайн-режиме.

Рассчитано приложение во многом на индивидуальных туристов. Полезным оно будет не только иностранцам, но и жителям других регионов Беларуси, решившим посетить Гродно.

Сейчас пандемия серьезно сказалась на туристическом бизнесе во всем мире. Вынужденную паузу в Гродно используют для того, чтобы с возобновлением турпотока предложить гостям новые интересные продукты. Поддержали в областном центре и тех, кто работает в сфере туризма. В частности, ряд гостиниц и турфирм, ориентированных на въездной туризм, получили льготы в плане аренды и другую поддержку. Кроме того, в Гродно с 5% до 3% снижена ставка курортного сбора.-0-