Могилев примет отборочный турнир по киберспорту "Битва городов" 28 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной отборочный тур соревнований по киберспорту "Битва городов" по Dota 2 состоится в Могилеве 28 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации киберспорта.

Первые соревнования в региональной серии состоялись ранее в Витебске. Турнир продемонстрировал высокий интерес со стороны игроков и зрителей: 492 зарегистрированных участника и почти полмиллиона просмотров онлайн-трансляции. "Регионы соскучились по таким мероприятиям, поэтому "Битва городов" - отличная возможность для молодых ребят стать частью большого киберспортивного движения Беларуси, - отметил директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта Егор Малыженков. - От турнира в Могилеве ожидаем схожих показателей". Он напомнил, что лучших киберспортсменов позже определят также в Бресте, Гродно и Гомеле.

Как пояснили в федерации, принять участие в турнире может любой желающий не младше 16 лет, необходимо лишь предварительная зарегистрироваться (до 26 апреля), проживать в Могилеве или Могилевской области. Команда включает пять игроков.

Лучший коллектив по итогам могилевских квалификаций получит путевку в финал, который пройдет в Минске, а также подарок от партнера. Призовой фонд решающей стадии чемпионата составит Br6 тыс. и будет распределен между командами, занявшими места с первого по четвертое.-0-