Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется 5 августа в Минске

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана пройдет с 5 по 9 августа в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Сегодня IT-отрасль не только наиболее перспективная и развивающаяся в мировой экономике, она возглавляет рейтинг самых востребованных профессий и специализаций. Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана, организатором которого выступает БРСМ, призван стать площадкой для обсуждения современных трендов и вызовов в IT, ключевых моментов работы в данной сфере, перспектив развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства", - отметила Александра Гончарова.

По ее словам, в Минск приедут 30 представителей Союза молодежи Узбекистана. "Возглавит делегацию первый заместитель советника Президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта - председатель Центрального совета Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев", - уточнила секретарь ЦК БРСМ.

Мероприятия форума состоятся на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, научно-технологического парка БНТУ "Политехник", Минского городского технопарка, образовательного центра Парка высоких технологий и EPAM Systems и объединят продвинутых в сфере информационных технологий молодых людей двух стран.

Программа молодежного форума насыщенная. Она включает четыре сессии с участием ведущих экспертов в IT-области, презентации, предусматривает обмен опытом, а также культурную составляющую. "В частности, для гостей из Узбекистана будут организованы экскурсии по Минску, запланировано посещение компании Wargaming, Национальной библиотеки, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Во время форума мы презентуем проекты "Во славу общей Победы" и "100 идей для Беларуси", - рассказала Александра Гончарова.

Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в декабре 2018 года. Главная цель достигнутой договоренности - установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью двух стран. Первым шагом в реализации дорожной карты сотрудничества стала организация работы сводного студенческого белорусско-российского строительного отряда, сформированного из студентов Белорусского национального технического университета и Ташкентского государственного технического университета. Сводный стройотряд из 20 человек трудится в Минске с 24 июля по 5 августа в строительном тресте №15 в СУ-72 на реконструкции дорожного полотна.-0-