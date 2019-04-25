Молодые ученые активно внедряют IT-технологии во все отрасли экономики Беларуси - НАН

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые активно внедряют информационные технологии во все отрасли экономики Беларуси, сообщил журналистам председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске сегодня проходит сессия Общего собрания Национальной академии наук Беларуси - высшего коллегиального органа управления академии. Во время мероприятия выставка "Молодая академия - IT-страна" представляет разработки молодых ученых с использованием информационных технологий по различным направлениям: робототехника, биоинформатика, искусственный интеллект, смарт-материалы, IT для медицины и др.

"Практически все направления науки, которые развиваются в НАН, так или иначе связаны с информационными технологиями, и молодые ученые активно участвуют в этой работе. Хотелось бы выделить наших молодых медиков: они разработали программный продукт, который позволяет регистрировать и проводить обработку данных электрических сигналов нервной ткани. Такой продукт стоит у истоков создания искусственного интеллекта: он предназначен для того, чтобы мы не только поняли, как работает наш мозг, но и чтобы могли создать в последующем нейронные сети. Стоит обратить внимание и на разработки наших генетиков. Молодые ученые Института генетики и цитологии НАН занимаются биоинформатикой и уже сегодня могут прогнозировать наследственные заболевания. Выявление болезней на ранней стадии позволяет в дальнейшем избежать негативных последствий", - рассказал Андрей Иванец.

Молодые ученые-аграрии разработали уникальный для Беларуси программный продукт, который полностью обеспечивает не только мониторинг всех климатических показателей в теплице, но и управление выращиванием сельхозкультур. "Совет молодых ученых НАН занимается также продвижением науки, привлечением в нее молодежи. Наши ребята разработали интересный проект, направленный на создание социальной молодежной сети. Она объединит ученых и студентов. Соцсеть поможет составить представление, кто конкретно из ученых работает по тем или иным проблемам. А студенты вузов смогут выбрать место для дальнейшей работы, проведения научных исследований", - отметил председатель Совета молодых ученых НАН.

Андрей Иванец подчеркнул, что в НАН уделяется большое внимание молодежной политике. Поддержка молодых ученых выстроена на системной основе. "В прошлом году был проведен целый ряд конкурсов: это и гранты аспирантам, докторантам на выполнение диссертационных исследований, и специальный конкурс для молодых ученых, приуроченный к 90-летию Национальной академии наук. Мы определили лауреатов премии НАН Беларуси и Фонда поддержки образования и науки (Алферовского фонда). Учредили конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси", планируем создать банк данных молодых ученых. Не остается без внимания и жилищный вопрос - практически все нуждающиеся обеспечены общежитиями. Нужно поддерживать наиболее мотивированных, талантливых людей, тех, кто хочет оставаться в науке и давать результат", - убежден он.

В сессии Общего собрания НАН принимают участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые страны, а также представители государственных органов. На сессии рассматриваются итоги деятельности в 2018 году, задачи развития НАН Беларуси и научной сферы страны на 2019 год, а также внесение изменений в Положение о выборах членов НАН Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека

Запуск белорусско-российского спутника планируется в 2021 году "Мы теперь работаем с российскими коллегами над новым спутником с более четким разрешением. Уже завершили эскизное проектирование, работаем над комплектацией, все идет в штатном режиме", - отметил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.