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18 июня 2020, 14:38

МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN

МТС вывел на белорусский рынок услугу на базе технологии SD-WAN, которая является альтернативой классическому VPN для бизнеса. SD-WAN - это принципиально новый подход к управлению территориально-распределенной корпоративной сетью. Решение позволяет оперативно объединить в единую сеть удаленные филиалы компаний независимо от провайдера и типа доступа в интернет. Кроме того, клиент получает возможность самостоятельно управлять сетью с помощью специального программного обеспечения из единого центра.

SD-WAN - это технология организации программно-управляемых корпоративных сетей. Решение предназначено для быстрого объединения удаленных офисов, филиалов и дата-центров компаний в единую сеть, даже если они подключены к разным провайдерам, и позволяет клиенту самостоятельно управлять этой сетью из одной точки.

В системе управления клиент формирует необходимые настройки, которые можно гибко изменять и применять на все подключаемое оборудование, исходя из потребностей бизнеса. Например, задавать приоритеты для потоков передаваемой информации: высокий - для финансовых операций, более низкий - для почты.

В отличие от классического VPN, решение SD-WAN предполагает передачу информации по всем типам доступных каналов связи (как проводные, так и мобильные 4G/3G-каналы). Решение позволяет оперативно подключать и отключать новые офисы в один клик без привлечения специалистов провайдера, чего не обеспечивает традиционный VPN.

Технология SD-WAN оптимизирует работу компаний с разветвленной сетью офисов, подразделений и филиалов - торговые сети, банки, производственные и другие предприятия - и позволяет существенно снизить затраты на мониторинг и управление инфраструктурой. Также SD-WAN обеспечивает высокую отказоустойчивость сети и гарантирует защиту передаваемых данных благодаря встроенному шифрованию.

Специалисты МТС Cloud разработают для клиента индивидуальную схему сети и установят под ключ любое решение, максимально соответствующее требованиям бизнеса. Организовать резервные каналы передачи данных можно с помощью услуги "SD-WAN базовый», в рамках которой предоставляется физический маршрутизатор с поддержкой технологий 3G/4G и Ethernet. С помощью услуги "SD-WAN базовый vCPE» можно на инфраструктуре заказчика развернуть виртуальный маршрутизатор, что позволяет быстро разворачивать сеть и не требует манипуляций с оборудованием.

"Появление технологии SD-WAN может стать прорывом в сетевой организации бизнеса в Беларуси. Она позволяет создавать высоконадежные сети, объединяя вместе всю инфраструктуру вне зависимости от того, как разбросаны по стране подразделения, каким доступом пользуются и через какого провайдера. Это обеспечивает новый уровень сетевой интеграции и простоты управления. Такого в стране еще не было", - отмечает начальник управления инновационных решений компании МТС Артем Максименко.

МТС Cloud легко масштабирует сеть, адаптируя ее под потребности бизнеса. МТС окажут необходимую помощь в миграции сети клиента на новую схему и обеспечат техническую поддержку в режиме 24/7. Подробнее о предложениях МТС Cloud смотрите здесь.

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