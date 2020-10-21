МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор МТС повысит с 1 ноября тарифы на основные услуги сотовой связи на 4%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.

"Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС - абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее - осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси", - сообщили в компании. Тарифы на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги могут быть изменены в ином размере, предупредил оператор.

Как отметили в компании, повышение тарифов обусловлено "развитием инфраструктуры, в частности, планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и сельской местности, внедрением новых технологических решений".

С новыми тарифами на услуги сотовой связи можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в контактный центр.-0-