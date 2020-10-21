ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 21 октября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:41 МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября Технологии
21:31 Захватчик банка в Грузии задержан В мире
21:24 В Гомельской области выросло число вовлеченных в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимости Регионы
21:12 Система подачи кислорода на российском сегменте МКС вышла из строя Технологии
21:07 Минсвязи прокомментировало договоренности по снижению тарифов на роуминг в СГ Общество
21:00 Максим Володько дебютировал в составе футболистов "Тамбова" Спорт
20:51 Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции Политика
20:44 Митрополит Вениамин: серьезно больные люди особенно нуждаются в молитве и духовном слове Общество
20:26 Шевцов: граждан надо активнее вовлекать в жизнь их районов и городов Общество
20:16 Палата представителей продлила сбор предложений по изменениям в Конституцию Общество
20:07 Данилович: белорусы должны совершенствовать то, что имеют, и не допускать противостояния в обществе Общество
20:01 В Беларуси привили от гриппа 30% подлежащих вакцинации граждан Общество
19:54 Аграрии Гомельской области завершают уборку картофеля Регионы
19:38 Как только в обществе замаячила перспектива диалога, сразу же произошла эскалация протестов - Лущ Общество
19:28 Австралийский велогонщик Бен О'Коннор одержал победу на 17-м этапе "Джиро д'Италия" Спорт
19:13 Хозяйства Гомельской области убрали более 80% площадей кукурузы на силос Регионы
18:59 Минздрав пересмотрел рекомендации по применению лекарств в лечении COVID-19 Общество
18:37 На МКАД из-за аварии затруднено движение Регионы
18:35 Объем строительства электрифицированных многоэтажек в Беларуси в 2021 году планируют удвоить Экономика
18:10 Высшее образование нуждается в повышении конкурентоспособности - мнение Регионы
18:02 В Московском районе Минска готовится к открытию еще один детский сад Регионы
18:00 Граждане демонстрируют высокий уровень ответственности за судьбу своей страны - Сивец Общество
17:53 Во Франции двух школьников подозревают в пособничестве террористу В мире
17:51 Футболисты "Минска" победили "Славию" в чемпионате Беларуси Спорт
17:50 Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Остраве Спорт
17:46 Республиканский центр экологии и краеведения расширил лабораторию по исследованию водных систем Общество
17:43 Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе - Садохо Экономика
17:42 Задержан минчанин, который перекрыл движение колонне милицейских машин Происшествия
17:41 Председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько: нам нужно формировать партию Общество
17:34 МАРТ приостановил работу торгового объекта в Витебске Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
21 октября 2020, 21:41

МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор МТС повысит с 1 ноября тарифы на основные услуги сотовой связи на 4%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.

"Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС - абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее - осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси", - сообщили в компании. Тарифы на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги могут быть изменены в ином размере, предупредил оператор.

Как отметили в компании, повышение тарифов обусловлено "развитием инфраструктуры, в частности, планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и сельской местности, внедрением новых технологических решений".

С новыми тарифами на услуги сотовой связи можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в контактный центр.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
компании мобильная связь тарифы цены
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
Фото Роскосмоса Система подачи кислорода на российском сегменте МКС вышла из строя
Робот Bonirob для сельскохозяйственных работ. Фото Picture Alliance Новые технологии к 2025 году вытеснят 85 млн рабочих мест - эксперты
Фото из архива Ученые БГУ разработали технологию прогноза нефтеперспективных объектов
Фото AP Google будет отвечать перед властями США в суде
Фото из архива Лаборатория виртуальной и дополненной реальности создана в Витебском госуниверситете
Фото Getty Images Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе
Главное
Во время совещания Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам
Белорусские аграрии намолотили 8,5 млн т зерна
Поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС предлагают начать с 1 июля 2021 года
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Сразу два новых дома в комплексе Minsk World – квартиры в рассрочку, кредит и по лучшему курсу!
Топ-новости
Головченко: людей искусства нельзя ставить в рамки, но воспитывать характер нужно
Эксперты провели заключительный этап предпусковой проверки энергоблока БелАЭС
Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе - Садохо
Палата представителей продлила сбор предложений по изменениям в Конституцию
МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября
Квартиры с видом на парк в центре столицы! Два новых готовых дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!
Как только в обществе замаячила перспектива диалога, сразу же произошла эскалация протестов - Лущ
Минздрав пересмотрел рекомендации по применению лекарств в лечении COVID-19
Данилович: белорусы должны совершенствовать то, что имеют, и не допускать противостояния в обществе
Шевцов: граждан надо активнее вовлекать в жизнь их районов и городов
КОММЕНТАРИЙ: Плюсы реновации - эксперт о тепловой модернизации домов
Митрополит Вениамин: серьезно больные люди особенно нуждаются в молитве и духовном слове
В Беларуси привили от гриппа 30% подлежащих вакцинации граждан
Граждане демонстрируют высокий уровень ответственности за судьбу своей страны - Сивец
На МКАД из-за аварии затруднено движение
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.