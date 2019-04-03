МТС увеличит емкость 4G-сети в полтора раза

В Беларуси к сентябрю МТС планирует расширить 4G-сеть в полтора раза. Число базовых станций с поддержкой LTE по всей стране вырастет практически на 50%.

Емкость сети 4G увеличится во всех регионах. Новые вышки связи заработают в крупных городах и райцентрах страны. Сейчас в Беларуси работает более 1600 базовых станций LTE, а к концу года их будет свыше 2400. С увеличением емкости повысится и пропускная способность 4G-сети.

Часть новых базовых станций будет запущена еще до начала Европейских игр, которые пройдут в стране с 21 по 30 июня. Наиболее плотное 4G-покрытие будет организовано в Минске. Для большего качества LTE-сеть уже сейчас работает в двух частотных диапазонах – 1800 и 2600 МГц. В местах проведения спортивных мероприятий связь будет дополнительно усилена, чтобы обеспечить высокую скорость доступа в интернет для большого числа абонентов.

Кроме того, телеком-оператор МТС в мае запустит 4G и 3G в тоннелях минского метро. Мобильная связь будет доступна между всеми станциями столичной подземки вдоль двух линий общей протяженностью свыше 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов, и позволяет равномерно охватить связью каждый метр тоннелей метро. Такая технология уже успешно применялась в других городах мира.

Мобильный интернет в тоннелях метро планируется "разогнать" до LTE-скоростей. Несмотря на постоянное движение поезда, металлический корпус и большое число пассажиров, пропускная способность сети будет высокой. 4G-связь также появится на платформах всех станций столичной подземки. В общем, в рамках проекта емкость сети МТС в метро увеличится более чем в 4 раза.

"Организация мобильной связи в тоннелях минского метро — один из самых важных и ожидаемых проектов. Мы планируем, что еще до начала Европейских игр минчане и гости столицы смогут свободно пользоваться мобильным интернетом пока едут в поезде. Что важно, это будет не только 3G-связь, но и 4G, то есть скорость доступа будет достаточно высокой, чтобы использовать видеоконтент в столичной подземке", — отмечают в МТС.

МТС первым в стране предоставил своим абонентам доступ к услугам 4G и развивает сеть LTE вместе с инфраструктурным оператором beCloud.

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