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30 марта 2020, 13:36

Музей истории ВОВ запустил онлайн-лекции для учащихся

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустил онлайн-лекции для учащихся, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Владимир Воропаев.

"Одним из приоритетных направлений деятельности музея истории ВОВ является научно-просветительская работа и гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи. В качестве альтернативы традиционному посещению музея мы рады предложить педагогам и учащимся учреждений образования новую форму работы - онлайн-лекции по истории Великой Отечественной войны, - рассказал Владимир Воропаев. - Цель проекта - объединить усилия учреждений образования и музея, направленные на ознакомление учащихся с основами теоретических и фактологических знаний о важнейших событиях истории ВОВ, необходимых для формирования гражданского патриотизма и чувства гордости за трудовые и ратные подвиги белорусского народа".

Онлайн-встречи дают возможность учащимся виртуально общаться с сотрудниками музея: задавать им вопросы и получать ответы, видеть музейные экспонаты и слушать комментарии. Во время таких встреч слушатели узнают о малоизвестных событиях и фактах из истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Темы лекций адаптируются к истории региона, а знания узких специалистов позволяют учащимся получать больше информации по изучаемой теме.

Владимир Воропаев уверен, что проведение онлайн-лекций будет способствовать повышению мотивации учащихся к изучению истории и активизации самообразования. В их подготовке используются материалы экспозиции и фондов музея. "Онлайн-лекции проводятся по предварительной записи для учащихся старших классов школ, ссузов и всех желающих (группа от 10 до 30 человек). Продолжительность - 45 минут. Принимающей стороне необходимо иметь: компьютер с микрофоном и веб-камерой или ноутбук, подключенные к большому экрану, с установленной программой Skype, а также стабильное скоростное интернет-соединение для двусторонней видеосвязи", - отметил он.

Темы предложенных музеем лекций: "Оборонительные бои 1941 года", "Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн", Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941-1944)", "Антифашистская борьба в подполье ("Минск - город-герой"), "Партизанское движение на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 1941-1944", "Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 - июль 1944 г.".-0-

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