Музыкант Will.i.am выпустил футуристическую защитную маску

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский музыкант Уильям Джеймс Адамс представил новый девайс, который может быть очень востребован в период пандемии. Об этом пишет издание The New York Times.

Артист, который более известен под псевдонимом Will.i.am, вместе с компанией Honeywell создал футуристическую защитную маску Xupermask. Устройство оснащено тремя двухскоростными вентиляторами и серьезной системой фильтрации. Кроме этого, в маске есть микрофоны, встроенные наушники и светодиоды с Bluetooth.

Все "фишки" работают от аккумулятора, который сохраняет заряд до семи часов. Кроме этого, внешний вид футуристической защитной маски создал Хосе Фернандес - один из дизайнеров скафандров для компании SpaceX. Авторы считают, что маска будет востребована и после пандемии, а появляться в общественном месте в маске станет обыденностью.

Кроме этого, устройство создано, чтобы решить проблемы, возникающие при ношении обычной маски. В частности, в них жарко, неудобно разговаривать по телефону и пользоваться наушниками, что и призвана решить футуристическая защитная маска Xupermask. -0-