На 30% мощнее: 3G-сеть velcom | A1 получила четвертую частоту

Базовые станции velcom | A1 получили дополнительную несущую радиочастоту в диапазоне 2100 Мгц. Это позволит провайдеру телеком-, ИКТ- и контент-услуг значительно улучшить пропускную способность своей 3G-сети и увеличить ее емкость.

velcom | A1 стал первым белорусским провайдером, который начал осуществлять подобную модернизацию своей сети. Для оптимизации и увеличения пропускной способности 3G-сети более 650 базовых станций Гомеля, Могилева, Витебска, Бобруйска, Новогрудка, Осиповичей и Минска оснастили четвертой несущей радиочастотой в диапазоне 2100 МГц. На днях дополнительная радиочастота появится на базовых станциях в районных городах Брестчины (Пинск, Лунинец), Гомельщины (Речицы, Жлобина, Рогачев, Светлогорск) и Минщины (Жодино, Борисов, Слуцк, Солигорск, Молодечно). Завершится масштабная модернизация включением четвертой несущей еще на 600 базовых станциях в Минске и Минском районе.

Так, запуск дополнительной несущей радиочастоты позволит увеличить емкость 3G-сети velcom | A1 более чем на 30%. Это означает, что услуги высокоскоростной передачи данных становятся еще лучше, а абоненты velcom | A1 могут еще более комфортно пользоваться интернетом и мобильной связью даже в местах генерации максимального объема интернет-трафика.

"Модернизация позволит компании velcom | A1 гарантировать необходимое качество и скорость передачи данных по всей стране даже в условиях повышенной нагрузки на сеть. Приближающиеся II Европейские игры и ожидаемый в связи с этим событием наплыв гостей, болельщиков и туристов станет отличной проверкой надежности нашей 3G-сети и ее новых возможностей", – отметил начальник управления планирования сети velcom | A1 Сергей Барамыкин.

3G-сеть velcom | A1 состоит почти из 4 тыс. базовых станций и обеспечивает надежную связь более чем на 97% территории страны. Компания уделяет большое внимание качеству связи. Для этого проводится частотное планирование, постоянный мониторинг качества сети и своевременная модернизация. Все работы выполняют высококвалифицированные специалисты velcom | A1, прошедшие стажировку в ведущих европейских компаниях.