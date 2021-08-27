На 3D-принтере напечатали стейк со структурой мраморной говядины

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.С помощью 3D-принтера японские ученые воссоздали в искусственном стейке структуру мраморной говядины вагю. Описание работы опубликовал научный журнал Nature Communications, сообщает ТАСС.В результате большинства экспериментов по выращиванию мяса в пробирке получается не единый кусок, который мы обычно покупаем в магазине, а нечто вроде фарша. Японские ученые во главе с Мичией Мацусаки из Университета Осаки с помощью 3D-принтера воссоздали у такого искусственого мяса структуру мраморной говядины, характерную для коров японской породы вагю.В ходе работы исследователи сперва вырастили из стволовых клеток волокна мышц, жира и сосудов, а затем расположили их так, чтобы получилась характерная для мраморной говядины структура. Их стейк получился толщиной в 5 и длиной в 10 мм. Ученые считают, что их технология может помочь в создании желаемых видов стейков из искусственного мяса.-0-