На конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2019" подано 485 заявок

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XVII конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2019" подано 485 заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации. В прошлом году поступило 330 заявок.

Больше всего заявок подано в номинациях "Здоровье и медицина" (110), "Образование и наука" (94), "Органы государственного управления" (68), "Корпоративные и тематические интернет-ресурсы" (66).

Всего в этом году 12 основных номинаций. Кроме выше названных в их числе также "Информационный ресурс", "Промосайты и лэндинги", "Интернет-магазины", "Культура, развлечение, мероприятия", "Спорт", "Цифровая трансформация", "Стартапы", "Для детей и юношества".

Жюри уже приступило к оценке поданных на конкурс ресурсов. Помимо основных номинаций оно может отметить лучший интернет-ресурс за дизайн, содержание и технологичность или присудить сайту "Специальный приз жюри".

На 11 апреля запланирована конференция "Тренды в сферах веб-разработки и веб-рекламы", по окончании которой состоится награждение победителей и призеров конкурса. В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Конкурс "Интернет-премия "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Он нацелен на содействие развитию белорусского сегмента интернета, внедрению новых информационных технологий, широкому освещению лучших достижений байнета. С начала проведения в конкурсе приняло участие более 7 тыс. белорусских интернет-ресурсов.

Международный форум "ТИБО-2019" пройдет с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене".-0-