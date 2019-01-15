На Луне взошел хлопок, высаженный китайским зондом

15 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Семена хлопка, которые китайский космический аппарат "Чанъэ-4" доставил на обратную сторону Луны, дали первые всходы.

По данным ученых во главе с исследователями из Чунцинского университета, помимо хлопка на Луну в целях создания там мини-биосферы были доставлены и другие биологические образцы, среди которых семена рапса, картофеля, резуховидки (растения семейства капустных), а также личинки плодовой мухи (дрозофилы) и дрожжевые грибки.

Зонд "Чанъэ-4" прилунился 3 января в заданном районе обратной стороны Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния.

Китайская лунная программа, получившая название мифической богини Чанъэ, была запущена в 2004 году. В программе предусматриваются такие задачи, как полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю.-0-