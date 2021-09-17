На Марсе заметили следы мощных извержений

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследуя поверхность Марса, ученые обнаружили следы древней катастрофы, которая должна была кардинально изменить климат Красной планеты, сообщает "МИР24" со ссылкой на Geophysical Research Letters.

Четыре миллиарда лет назад на возвышенности, которая сейчас носит название Arabia Terra, произошло несколько тысяч мощных извержений вулканов. Исследование показало, что ранний Марс был совсем не похож на то, что мы видим сегодня. Вулканы, которые извергались в течение 500 млн лет, наполняли атмосферу огромным количеством пыли и токсичных газов.

Каждое такое извержение должно было изменить климат. Ученые предположили, что парниковые газы сделали атмосферу более плотной и заслонили солнечные лучи, вызвав резкое похолодание.

Суперизвержения выбрасывали более 1 тыс. кубических километров материала в атмосферу и на окружающую местность на расстояние до тысяч километров. Сотрудники Центра космических полетов Годдарда NASA заметили их следы с помощью компактного спектрометра, установленного на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance.

Возвышенность Arabia Terra - один из древнейших регионов Марса. Она покрыта огромными впадинами, которые ученые сочли ударными кратерами. Но новое исследование показало, что это могут быть не кратеры, а кальдеры. Такие "воронки" остаются после супервулканов, когда вся магма из подземных резервуаров выплескивается наружу, а сама скала, лишившись опоры, обрушивается в образовавшуюся пустоту.

Анализ поверхности указал на наличие слоистых отложений. По мнению ученых, это следы вулканического пепла, который в древности разнесся по всему региону. Отложения содержали минералы с высокой долей алюминия, такие как монтмориллонит, имоголит и аллофан. Объем осадков показал, что на Марсе в течение 500 млн лет произошло от 1 тыс. до 2 тыс. глобальных извержений. Вероятно, на возвышенности находились семь или восемь супервулканов, которые просыпались каждые два млн лет.-0-