На МКС случилось задымление аппаратуры

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) сообщили в российский Центр управления полетами (ЦУП) о небольшом задымлении научной аппаратуры в модуле "Звезда" во время проведения биологического эксперимента "Константа", сообщает ТАСС.

Задымление вскоре ликвидировали, и экипаж МКС рапортовал об этом в ЦУП. В ЦУПе попросили космонавтов включить фильтр очистки воздуха.

Задымление произошло в том же модуле, где было обнаружено возможное место утечки воздуха со станции.

На МКС на данный момент находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Крис Кэссиди и Кэтлин Рубинс.-0-