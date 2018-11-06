На одном из компьютеров МКС произошел сбой

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошел сбой программы одного из трех компьютеров на Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Роскосмоса.
Как указали в госкорпорации, инцидент не повлияет на работу станции.
Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск. Два других компьютера работают штатно.-0-
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