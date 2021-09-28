На орбиту вывели новый спутник дистанционного зондирования Земли

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спутник дистанционного зондирования Земли из серии Landsat был успешно выведен на орбиту в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что вывод спутника на околоземную орбиту произошел около 15:38 по времени Восточного побережья США (22:38 мск). Ракета-носитель Atlas V была запущена примерно полутора часами ранее с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Непрерывное изучение земной поверхности с орбиты - совместный проект NASA и Геологической службы США. Он ведется с 1972 года, когда на орбиту был запущен Landsat 1. Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Он будет выведен на ту же орбиту высотой примерно 705 км, что позволит легче откалибровать бортовые приборы. Предполагается, что ежесуточно Landsat 9 будет передавать свыше 700 изображений.-0-