На сайт athletes.by ведутся DDoS-атаки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайт athletes.by, который аккумулирует подписи спортсменов под открытым обращением к общественности белорусских атлетов - чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств, ведутся DDoS-атаки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе технической поддержки ресурса.

Как отметили специалисты, перебои в работе сайта обусловлены тем, что с момента его появления начались DDoS-атаки. "На данный момент с этим разбираются сотрудники других ведомств. Первоначально пытались получить доступ к административной части сайта, чтобы изменить его вид. После того как не получилось это сделать, они начали атаки. Сейчас на сайте порядка 2,5 тыс. подписей. Это данные, отображенные на ресурсе, но на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше. Они сейчас обрабатываются и будут дозагружены на сайт", - рассказали в службе техподдержки athletes.by.

Как сообщалось ранее, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила на рабочем совещании НОК 17 ноября чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Открытое обращение поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. К призыву продолжают присоединяться представители многих национальных команд по видам спорта.-0-