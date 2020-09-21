На ж/д вокзалах появилась бесплатная зарядка для мобильных

Фото БЖД
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога установила на 19 вокзалах оборудование для бесплатной зарядки мобильных устройств, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Стойки с фирменным оформлением оснащены как розетками, так и разъемами USB. Дополнительно для удобства пассажиров под столешницей стойки оборудованы крючки для сумок или рюкзаков.
В пресс-центре напомнили, что на железнодорожных вокзалах также по-прежнему доступна услуга платной зарядки мобильных устройств. За небольшую плату можно оставить телефон на зарядку под присмотром работника вокзала или в специальной ячейке.-0-