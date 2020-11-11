Начал работу официальный сайт белорусского павильона на ЭКСПО-2020

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт национального павильона Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ) открыт для пользователей интернета. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД, который является оператором сайта и национальной экспозиции на этой крупнейшей выставке.

"Теперь любой желающий сможет получать оперативные новости и актуальную информацию об участии Беларуси в самом масштабном выставочном проекте современности. Для зарубежных посетителей предусмотрена англоязычная версия", - отметили в центре.

Пользователи сайта смогут узнать историю выставок ЭКСПО, детально ознакомиться с концепцией белорусского павильона, участниками и партнерами, а также деловой и культурной программами мероприятий, которые организует Беларусь для гостей павильона на протяжении шести месяцев с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022-го.

Как пояснили в центре маркетинга, для оперативного информирования общественности, кроме новостного раздела, на сайте предусмотрена галерея, которая будет пополняться самыми яркими фотомоментами проекта, а также новостная поддержка национального павильона в социальных сетях.

Сайт выполнен с использованием фирменного стиля национального павильона, в основе которого - традиционная белорусская символика и орнаменты.-0-