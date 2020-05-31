Начало эксперимента по имитации полета на Луну перенесено на май 2021 года

31 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Начало международного эксперимента SIRIUS, во время которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, моделируя экспедицию на Луну, из-за пандемии коронавируса перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

Институт продолжает подготовку к эксперименту. В дистанционном режиме проходят встречи с организациями, заинтересованными в участии, - Европейским космическим агентством, Немецким космическим агентством, Французским космическим агентством, а также рядом университетов и отдельных организаций из Беларуси, Франции, Бельгии, Италии и Чехии. Ведутся переговоры с представителями космических агентств Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, рассматриваются заявки на проведение научных экспериментов, поступившие из Японии и Австралии. Подготовку экипажа к эксперименту предполагается начать со второй половины января - начала февраля 2021 года.

Международный проект SIRIUS проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA. Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью 4, 8 и 12 месяцев в течение пяти лет.

Во время следующего эксперимента, который пройдет в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН, экипаж из шести добровольцев будет отрезан от мира в течение восьми месяцев. Они будут находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.-0-