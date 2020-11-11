Над Сеулом впервые пролетели беспилотные такси-дроны

11 ноября, Сеул /БЕЛТА - РЕНХАП/. В столице Республики Корея Сеуле прошли испытания беспилотного воздушного такси. Об этом сообщает Министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Правительство республики провело испытания шести беспилотных такси на острове Ёыйдо на западе Сеула. Это первый в мире случай, когда страна тестирует службу беспилотных такси-дронов в густонаселенном городе. В заявлении министерства отмечается, что аналогичные испытания ранее проводились на экспериментальных площадках в Инчхоне, к западу от Сеула, и Йонгволе, в 200 км к востоку от Сеула.

Шесть беспилотных летательных аппаратов EH216, использованных в демонстрации, произведены китайской фирмой по производству беспилотных аэротакси Ehang.В. Такси являются двухместными, весят около 650 кг.

Управление и координация полетов беспилотных воздушных судов осуществляются системой, получившей название K-drone ("Кей-дрон"), созданной южнокорейскими инженерами. В настоящее время она может обеспечить одновременное безопасное нахождение в воздухе нескольких аппаратов, впоследствии же ее возможности будут существенно расширены, сообщает ТАСС.

В пресс-релизе министерства отмечается, что тестирование беспилотных воздушных такси призвано продемонстрировать южнокорейские разработки в сфере городского воздушного транспорта, которые могут начать использоваться повсеместно уже через несколько лет. Программа развития такси-дронов входит в планы правительства Республики Корея по разработке решений для городской воздушной мобильности (UAM). Начать коммерческое использование воздушных такси планируется в 2025 году, таким образом власти хотят уменьшить загруженность наземного транспорта.-0-