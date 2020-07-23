НАН Беларуси стала инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси стала инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

НАН начала принимать участие в научном проекте SIRIUS с конца 2018 года. Этому способствовало проведение в Минске 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. "Между НАН и Институтом медико-биологических проблем РАН заключено соглашение о сотрудничестве по данному эксперименту. Сотрудник Центрального ботанического сада НАН Даниил Дубарь прошел конкурсный отбор, необходимые исследования и был зачислен дублером в международный экипаж, проходивший четырехмесячную изоляцию в специальном наземном комплексе", - сказал Владимир Гусаков.

Академия наук планирует продолжать участвовать в проекте. "Наш представитель является кандидатом для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции. Более того, достигнута договоренность с организаторами проекта о проведении в этот период ряда экспериментов, инициаторами которых является Центр мозга Института физиологии НАН Беларуси", - отметил председатель Президиума НАН.

Международный проект SIRIUS проводят Институт медико-биологических проблем Российской академии наук и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в кооперации с организациями-партнерами из Германии, Италии, Японии и других стран. Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью 4, 8 и 12 месяцев в течение пяти лет.

Во время следующего эксперимента, который пройдет в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН, экипаж из шести добровольцев будет отрезан от мира в течение восьми месяцев. Они будут находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю. Начало эксперимента из-за пандемии коронавируса перенесено с ноября 2020 года на май 2021-го.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-