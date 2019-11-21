НАН планирует сотрудничать с резидентами "Великого камня" в сфере интеллектуальных систем и роботов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси планирует сотрудничать с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в разработке интеллектуальных систем и роботов. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Александр Тузиков во время XVIII Международной конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2019)", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время конференции проходит выставка научных разработок в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. "Мы хотим показать некоторые результаты, которые получены и в Объединенном институте проблем информатики НАН, и в некоторых вузах нашей страны. Здесь присутствуют также представители нескольких компаний, с которыми Академия наук планирует сотрудничать в разработке интеллектуальных систем и роботов, в том числе в парке "Великий камень", - сказал Александр Тузиков.

Первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик обратил внимание на то, что тема искусственного интеллекта вызывает большой интерес в обществе. "На таких форумах мы можем оценить наше движение вперед в этом направлении. Приятно отметить, что у нас есть не только программное обеспечение, но и наработки по персональному суперкомпьютеру, роботам. Поступило интересное предложение по языковому распознаванию, автоматическим переводам. Мы будем реализовывать этот проект", - отметил он.

В форуме РИНТИ-2019 принимают участие ведущие специалисты в области информационных технологий из Беларуси, России, Украины, Азербайджана. На конференции предусмотрено пять основных секций. "Первая секция посвящена вопросам информатизации, вторая - развитию системы научно-технической информации, третья - социальным аспектам цифровизации экономики и общества. Еще на одной секции мы обсудим библиотечные информационные системы, и последняя секция посвящена инженерной психологии", - рассказал Александр Тузиков.

На конференции рассматривают стратегию развития системы научно-технической информации в Беларуси на период до 2025 года, а также основные направления и технологии цифровой трансформации в образовании, экономике и государственном управлении, состояние и направления формирования информационного общества (ИТ-государства). Ученые и специалисты обсуждают также вопросы научно-методического, информационного, технологического и правового обеспечения цифровизации, проектирования и внедрения автоматизированных систем.-0-