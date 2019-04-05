НАН представит на "ТИБО-2019" антропоморфного робота

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси впервые представит антропоморфного робота на XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019", который пройдет с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель проекта - изучение возможностей интеграции антропоморфных роботов в сферу обслуживания и другие сферы жизнедеятельности человека. "Разработка предназначена для повышения эффективности изучения IT-технологий. Она базируется на идеологии открытого программно-аппаратного обеспечения, которое включает три компонента: масштабируемую аппаратную платформу (коллаборативный робот), ПО с элементами искусственного интеллекта и систему технического зрения. Это позволяет решать целый ряд задач без участия человека", - отметили в пресс-службе.

Ученые Объединенного института проблем информатики НАН также презентуют микромодуль, устанавливаемый на борту малых космических спутников либо беспилотных летательных аппаратов. Он предназначен для предварительного распознавания и отбора изображений подстилающих поверхностей заданных типов.

На стенде института также будет размещена система дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных культур, разрабатываемая совместно со специалистами НПЦ НАН Беларуси по земледелию. Она предназначена для повышения эффективности принятия решений по планированию и регулированию сельхоздеятельности. Система позволяет повысить рентабельность растениеводства за счет адаптации технологий возделывания и уборки сельхозкультур к сложившимся условиям.

НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН продемонстрирует переносимый наземный пункт управления. Он состоит из двух автоматизированных рабочих мест, размещенных в контейнере. Эта разработка предназначена для дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами, приема и отображения видео, тепловизионной и телеметрической информации, передаваемой с борта беспилотников.

Всего на "ТИБО-2019" НАН Беларуси представит около 40 инновационных разработок. Концепция экспозиции определена как "НАН Беларуси - центр компетенций в области цифровой экономики" и будет представлена несколькими тематическими направлениями: интеграционные решения, цифровизация отраслей, высокопроизводительные вычислительные системы, робототехника и искусственный интеллект.-0-