НАН представит разработки на международной промышленной выставке TeMEx

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси выступит в качестве соорганизатора в международной промышленной онлайн-выставке TeMEx, которая будет работать с 14 октября 2020 года по 14 января 2021-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Название выставки расшифровывается как Technology and Machinery Expo, то есть выставка технологий и оборудования. Основной слоган выставки - "Важно каждое звено!" - призван подчеркнуть идею взаимосвязи национальной промышленности каждой страны с глобальной экономической экосистемой.

Выставка объединит на одной площадке компании из разных стран мира, а также новинки широкого тематического спектра - от крупногабаритных машин и поставщиков сырья для промышленности до научно-технических разработок, IT-решений и автоматизации производства. "Свои новинки технологических решений и продукции представят подведомственные организации Национальной академии наук Беларуси по таким направлениям, как беспилотные летательные комплексы, инновационное машиностроение, горнодобывающая промышленность, биотехнологии и технологии для охраны окружающей среды, технологии в области пищевой безопасности", - отметили в пресс-службе.

Во время выставки в онлайн-формате будет проведен ряд деловых мероприятий с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран.-0-