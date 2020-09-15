NASA: обнаружение фосфина на Венере - довод в пользу существования внеземной жизни

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаружение в атмосфере Венеры фосфина - газа, который вырабатывается некоторыми живыми организмами, - является наиболее важным событием за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Такое мнение высказал глава NASA Джим Брайденстайн, сообщает РБК.

"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", - написал Брайденстайн в своем Twitter. Также он призвал немедленно сделать приоритетным исследование Венеры.

Ранее группа астрономов из Массачусетса и Кардиффа опубликовала в журнале Nature Astronomy исследование, в котором утверждается, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин. В исследовании отмечается, что фосфин является одним из соединений, свидетельствующих о потенциальных признаках жизни. Специалисты исследовали атмосферу Венеры при помощи наземного телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) на Гавайях и системы радиотелескопов ALMA в Чили в миллиметровом диапазоне волн.

В обычных условиях на Земле фосфин (фосфористый водород, PH3) представляет собой бесцветный ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В атмосфере Земли фосфин появляется за счет антропогенной деятельности и благодаря жизнедеятельности анаэробных организмов - к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви.

Венера - вторая от Солнца, ближайшая к Земле планета. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа и азота. Поверхность планеты полностью скрывают чрезвычайно густые облака, состоящие из капель серной кислоты.-0-