NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства показало первое изображение, зафксированное телескопом "Джеймс Уэбб", сообщает "МИР24".

Для получения этого изображение, совместили 18 "точек", полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и детекторы NIRcam.

В течении месяца инженеры настроят составные части зеркала так, чтобы все 18 изображений соединились в одну звезду.-0-