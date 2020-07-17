NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории - 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter, сообщает телеканал МИР24.

Зонд, запущенный в феврале, прошел мимо звезды в середине июня. Для съемок использовался ультрафиолетовый тепловизор (EUI), который запечатлел поверхность Солнца на длине волны 17 нанометров. Благодаря ему ученые смогли рассмотреть верхнюю атмосферу (корону), температура которой достигает миллиона градусов Цельсия, сообщает NASA.

Фото NASA

"Эти удивительные изображения помогут ученым собрать воедино атмосферные слои Солнца, что важно для понимания того, как оно управляет космической погодой вблизи Земли и во всей Солнечной системе", - отметила Холли Гилберт, научный сотрудник проекта NASA в Центре космических полетов имени Годдарда.

Ученые отметили, что из-за пандемии коронавируса выполняли критически важные операции по обслуживанию зонда дистанционно. Но все прошло успешно. Solar Orbiter избежал катастрофы от встречи с пылевыми хвостами кометы Atlas 1 и 6 июня. Когда он приблизился к Солнцу на 48 млн миль (77 млн км), все 10 приборов на его борту успешно включились.

Рассматривая снимки, ученые увидели на них многочисленные "костры". Они напоминают обыкновенные солнечные вспышки, уменьшенные в миллионы или даже в миллиарды раз. Возможно, именно эти мини-взрывы нагревают корону, из-за чего она в 300 раз горячее поверхности звезды. Сейчас приборы измеряют температуру этих вспышек.-0-