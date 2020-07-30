NASA отправила в космос новый марсоход

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета Atlas-V 30 июля стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что главной целью миссии станет доставка на Марс нового марсохода Perseverance ("настойчивость"), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Ожидается, что аппарат, вес которого превышает 1 т, достигнет поверхности планеты в феврале 2021 года.

Perseverance - это своего рода улучшенная версия марсохода Curiosity ("любопытство"), работающего на Красной планете с 2012 года. Семь приборов для проведения исследований, два микрофона, 23 камеры, лазер и даже один маленький вертолет, которыми оснащен Perseverance, будут использоваться для поиска следов жизнедеятельности микробов, изучения климата и геологии планеты, а также сбора проб камней и марсианской пыли.

Ученые рассчитывают, что миссия, общая стоимость которой на сегодняшний день составляет около $2,5 млрд, позволит, среди прочего, получить новые сведения о происхождении Вселенной, а также станет подготовительным этапом к высадке людей на Марс.-0-